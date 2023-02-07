Подмосковье 07 февраля 2023, 17:42 Сквер на Пролетарской улице благоустроят в Балашихе в 2023 году

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Сквер в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе благоустроят в 2023 году. На данный момент идет поиск подрядчика. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Контракт предусматривает проведение демонтажных и подготовительных работ, установку наружного освещения, систем видеонаблюдения и малых архитектурных форм, устройство фонтана и озеленение территории.

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Работы проведут по госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Благоустройство будет финансироваться за счет средств федерального бюджета, а также бюджета Московской области и городского округа Балашиха.

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Завершить благоустройство сквера планируется в 2023 году.