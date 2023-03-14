Подмосковье 14 марта 2023, 15:29 Сквер микрорайона Ново-Сырово в Подольске благоустроят в 2023 году

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Территорию сквера Защитников Родины обновят в Подольске до конца года. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Проект благоустройства предусматривает связь поколений через популяризацию искусства. Пространство перед местным ДК может стать открытой сценой для выступления в праздники.

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«В сквере будут площадки для отдыха, прогулок, активных игр и занятий спортом. Уверен, это место станет точкой притяжения горожан»,— отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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В центре сквера останется площадь с памятником воевавшим жителям деревни Ново-Сырово. Часть территории будет предусмотрена для активного отдыха, часть — для спокойного. Зоны будут отделяться друг от друга зелеными изгородями.

Вдоль улицы Почтовой обустроят парковку. В сквере установят декоративные светильники, а памятник подсветят.

Новый виток благоустройства ждет Фрязино в 2023 году, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Преобразится местный лесопарк: к лету там обустроят велодорожки, к зиме — лыжню.