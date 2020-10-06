Детские и спортивные площадки появятся в сквере микрорайона Дзержинский в Балашихе до конца октября

Возле строящегося главного Князь-Владимирского храма Росгвардии в Балашихе благоустраивают сквер. Работы выполнены на 90%. Закончить преображение планируют до конца октября.

Источник фото: телеканал «360»

«Подрядчиком выполнено почти 90% работ: установлены малые архитектурные формы, проложена дорожно-тропиночная сеть внутри сквера, выполнены лестницы. Подрядчик уже приступил к монтажу колоннады и монумента, посвященных истории Росгвардии», — сказал Сергей Лукичев, заместитель главы городского округа Балашиха.

На территории установят девятиметровую стелу и панно длиной 25 метров, посвященное истории Росгвардии.

«Благоустройство территории у храма и прилегающего сквера предполагает также установку скамеек, освещения, спортивных и детских площадок. В сквере также установят столы для настольного тенниса и шахмат», — уточнил главный инженер ЗАО «Доринж-39» Андрей Сутягин.

Благоустройство закончат в октябре, а в ноябре завершат строительство самого храма. Сейчас работы в нем выполнены на 80%.

«Сейчас штукатурка и окраска фасада на стадии окончания. Также ведутся внутренние отделочные работы, выполнены все иконостасы», — добавил начальник участка главного капитального строительства «Крост» Игорь Бакшун.

Храм равноапостольного князя Владимира начали строить в мае 2017 года. Площадь благоустройства территории около храма составляет более 2,5 тысячи гектаров. Храмовый комплекс станет одним из центров духовного воспитания в Балашихе. Он рассчитан на 500 прихожан.