Подмосковье 26 августа 2023, 18:37 Сквер-мемориал павшим воинам благоустроили в Павловском Посаде Министерство благоустройства Московской области

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В Павловском Посаде завершилась реконструкция сквера и мемориала «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Памятник погибшим воинам в Павловском Посаде мы капитально отремонтировали и благоустроили территорию, на которой он установлен. По завершению работ в городе появилась обновленная мемориальная зона и современное пространство для жизни и отдыха», — рассказал министр Михаил Хайкин.

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Площадь благоустроенной территории составила 1,3 гектара. Сквер разбили на зону центральной аллеи, мемориала, спортивную и детскую.

В мемориальной части привели в порядок мозаичное панно и Вечный огонь. Специалисты выложили площадку перед мемориалом плиткой, на ней оборудовали ступени, пандусы и скамейки.

В сквере установили, детскую площадку, спортплощадку, столы для пинг-понга и многофункциональный воркаут. Общественную зону озеленили, установили камеры и новое освещение.

Сквер-мемориал торжественно открыли. На мероприятии зажгли Вечный огонь и возложили цветы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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