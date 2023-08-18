Подмосковье 18 августа 2023, 11:53 Сквер ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС благоустроят в Лобне Телеканал «360»

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Реконструкция сквера ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС началась в Лобне. Там установят новые скамейки, проложат дорожки и обновят мемориал. Обустроенный сквер откроют к началу сентября.

Работа по благоустройству сквера стартовала в начале августа. Здесь уже демонтировали старую плитку, скамейки, опоры освещения и урны. Сейчас строители занимаются прокладкой инженерных сетей, отсыпают песком и щебнем дорожки, устанавливают бордюры.

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«Работы по подготовке основания уже завершены на 70%, по устройству бордюрного камня — <…> на 100%. В ходе осмотра сквера с нами были жители близлежащих домов, которые обратили внимание на прилегающую территорию к скверу. В частности, это касается ливневой канализации, ливневых стоков. После обильных осадков территорию затапливает. Соответственно, мы тоже это приведем в порядок», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Особое внимание при благоустройстве уделят мемориальной зоне. В центре сквера находится памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Он был установлен в год 30-летия самой масштабной техногенной катастрофы. У мемориала каждый год проводят памятные мероприятия.

Место выбрано неслучайно. В микрорайоне Москвич жили сотрудники треста «Центроэнергомонтаж», многие из которых отправились на помощь коллегам в первый день после аварии. Они принимали участие в сооружении ядерных энергетических установок и устранении последствий катастрофы.

Благоустройство сквера планируется завершить к 1 сентября.

«Все работы по данному объекту ведутся в соответствии с техническими требованиями и <…> проектом. По срокам по некоторым видам работ идем на опережение», — рассказал генеральный директор подрядной организации Яков Макаревич.

Напомним, в 2022 году в Лобне благоустроили парк «Река времени». Также обновили Лобненский лесопарк, а сейчас ведутся работы по реконструкции парка Киово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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