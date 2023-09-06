Подмосковье 06 сентября 2023, 13:37 Сквер ликвидаторов аварии на ЧАЭС и парк Киово в Лобне благоустроят в этом году Фото: администрация Лобни

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В этом году в Лобне благоустроят несколько общественных зон. Это сквер Ликвидаторов аварии на ЧАЭС и парк Киово. На стройплощадке первого побывал глава округа Игорь Демешко.

«Сквер Ликвидаторов — один из примеров нового подхода к оформлению зеленых городских пространств, который мы реализуем при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева», — рассказал Демешко.

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Работы ведут и в сквере в микрорайоне Красная Поляна. На Текстильной улице обустроят площадку со сценой, городские качели и детскую игровую зону. В общественном месте положат тротуарную плитку, обустроят тропинки и дорожки, установят современные уличные светильники. Работы закончат ближе к концу сентября.

Благоустройство парка Киово также завершат в ближайшее время. В будущем наметили приведение в порядок Центрального парка культуры и отдыха.

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