Подмосковье 25 июля 2023, 10:21 Сквер ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и Центральный парк благоустроят в Лобне в 2023 году Телеканал «360»

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Реконструкция зон отдыха продолжается в Лобне. Сейчас благоустройство ведется в парке Киово. Также в этом году обновят сквер ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции и Центральный парк культуры и отдыха.

Одним из первых больших проектов благоустройства в Лобне стал парк «Река времени». Его реконструировали в 2022 году. На восьми гектарах появились пешеходные аллеи, вымощенные плиткой из натурального камня, современные игровые и спортивные площадки, места для спокойного отдыха, инсталляции, качели и скамейки.

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«Проект благоустройства парка „Река времени“ был победителем конкурса по созданию комфортной городской среды малых городов и исторических поселений. Мы получаем много положительных отзывов от жителей, которым нравится здесь гулять и проводить свое свободное время. Также получаем от них обратную связь», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Он добавил, что в этом году в округе также благоустроили Лобненский лесопарк.

Сейчас работы ведутся в парке Киово в микрорайоне Восточном. Там укладывают пешеходные дорожки, монтируют освещение, смотровые и спортивные площадки, устанавливают памп-трек. Уже готов фундамент для будущей сцены. Парк откроют к 1 сентября.

Кроме того, в плане реконструкции — сквер ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции и Центральный парк культуры и отдыха. Эти территории в ближайшее время также ждут большие перемены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость улучшить содержание парков в регионе.

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