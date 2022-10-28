Сквер имени Усагина в Клину благоустроят к 2024 году | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 14:01 Сквер имени Усагина в Клину благоустроят к 2024 году

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В Клину собираются благоустроить очень важное для местных жителей место притяжения — сквер имени Усагина. Для проведения работ уже выделили дополнительный участок в постоянное пользование, его площадь составляет 0,7 гектаров в селе Петровское. Губернатор Андрей Воробьев уделяет вопросам благоустройства в Подмосковье отдельное внимание.

Сквер сам располагается именно на этом месте еще с 80-х годов прошлого века. Буквально недавно ему решили присвоить имя русского физика, который ранее первым создал трансформатор, — Ивана Филипповича Усагина. Он проводил множество опытов, в ходе которых сумел создать первый аппарат, который может фотографировать солнечные затмения.

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«На территории сквера расположен памятник-бюст известному ученому, имеются пешеходные дорожки, клумбы. Для дальнейшего благоустройства этого исторического места мы передали в бессрочное пользование 0,7 гектаров», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Сквер ранее уже вошел в муниципальную программу по формированию городской среды. Она рассчитана до 2024 года. В сквере будут благоустраивать буквально все, там появятся новые скамейки, специальную беседку, в которой можно будет обмениваться книгами, также для любителей шахмат там появится стол, на котором можно будет играть в свое удовольствие. Ожидается, что все работы начнутся уже в следующем году, а закончатся в 2024 году.