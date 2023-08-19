Подмосковье 19 августа 2023, 23:07 Сквер имени Лизы Чайкиной в Королеве открыли после благоустройства Евгений Лавряшин

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В Королеве состоялось торжественное открытие сквера имени Лизы Чайкиной после масштабного благоустройства. Рабочие обновили пешеходные дорожки, установили новое освещение и видеонаблюдение, а также оборудовали новые скамейки и сделали для жителей спортивные и детские площадки.

Красную ленточку перед входом в сквер совместно перерезали депутат Мособлдумы Сергей Керселян и глава округа Игорь Трифонов. Также на торжественном событии присутствовали десятки местных жителей.

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«Поздравляю всех с этим долгожданным событием! Надеюсь, обновленный сквер станет любимым местом для всех жителей района и города», — отметил Трифонов.

В 2022 году территория победила в онлайн-голосовании в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Специалисты справились с работами менее чем за три месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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