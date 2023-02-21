Подмосковье 21 февраля 2023, 10:29 Сквер имени Лизы Чайкиной в Королеве благоустроят к осени

Читать 360tv в

Благоустройство сквера имени Лизы Чайкиной в Королеве проведут в этом году. Работы планируется завершить к концу августа, о чем сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Этот сквер был выбран жителями на всероссийском голосовании. За его обновление проголосовали более шести тысяч человек», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Реклама

Общественное пространство занимает площадь 1,11 гектара. Здесь обустроят пешеходные дорожки, сделают освещение, установят малые архитектурные формы и скамейки с урнами.

Реклама

Сквер имени Лизы Чайкиной находится в центре Королева. Рядом школа, жилой квартал и индивидуальная жилая застройка. При благоустройстве будут сохранять взрослые деревья, уже растущие на территории. Пространство разделят на несколько зон для воркаута, спокойного отдыха, детского досуга и молодежи. Игровая площадка для младших жителей появится возле центрального узла и будет выполнена в форме цветка.

В феврале глава Минблагоустройства Михаил Хайкин доложил губернатору Андрею Воробьеву о том, что за год в Подмосковье благоустроили 436 общественных пространств. Это скверы, парки, набережные и другие территории.