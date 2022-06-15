Сквер имени Леонова благоустроили в Зарайске

В Зарайске еще в прошлом году благоустроили сквер имени Леонова, который стал намного комфортнее для жителей. Сейчас работы продолжаются, облагораживаются и другие парки, улицы и площади города.

«В 2019 году преобразилась площадь Революции и Красноармейская улица, через год — набережная реки Осетр и Беспятовская роща. В прошлом году новый облик обрели два сквера: у ДК имени Леонова и у ДК „Победа“», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Обновленный сквер начинается с красивой входной группы с раздвижными воротами, там установлена новая подсветка. Там установили фонари, обновили плитку, создали зеленый газон. По всему скверу установили множество лавочек. Полностью заменили и переделали сеть дорог и тропинок — например, вокруг парка сделали дополнительные дорожки для пеших прогулок.

Кроме того, в парке появились обновленные памятники героям Зарайска. Десять плит, которые посвящены героям, оснастили большими бронзовыми барельефами. Еще одна особенность сквера — масштабная детская площадка, которую выполнили в форме корабля. Также в сквере установили модульный туалет, расширили автостоянку неподалеку от здания ДК.

Хайкин подчеркнул, что обновленная территория должна стать новым местом притяжения не только для местных жителей, но и для гостей города.

Ранее стало известно, что Юбилейный проспект в Реутове благоустроят к осени. Здесь уже начались работы. На пешеходной части улицы появится плиточное мощение, там расширят тротуары.