Сквер имени Ленина благоустроили в Серебряных Прудах

Сквер имени Ленина в Серебряных прудах снова открылся для посетителей после благоустройства. Он получился уютным и комфортным, теперь нужно очень бережно его эксплуатировать. Сквер озеленили, обустроили там места отдыха, вымостили дорожки и установили камеры.

«Благодаря реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“ в городах Подмосковья ежегодно создаются новые точки притяжения. Общественные пространства, благоустраиваемые для комфорта и удобства граждан, всегда пользуются большой популярностью среди населения. Сквер имени Ленина в Серебряных Прудах получился очень уютным и комфортным», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Пешеходные дорожки в сквере замостили тротуарной плиткой. В центре обустроили высокие клумбы, в которых высадили декоративные кустарники. В восточной стороне сквера организовали зону для тихого отдыха с лавочками и урнами. На территории установили камеры видеонаблюдения для безопасности отдыхающих, там также появилось современное уличное освещение.

Ранее стало известно, что реконструкция дороги на улице Чистяковой завершится в Одинцове в этом году, а благоустройство территории — в 2023-м. Жители сэкономят до 20 минут в пути к Северному обходу округа и Можайскому шоссе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.