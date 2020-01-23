Сквер имени Черкашина в Пущине ждет обновление. Там станет приятнее гулять и появится буккроссинг

Весной 2020 года начнется благоустройство сквера имени Александра Черкашина в Пущине. Там появится новое освещение и детская площадка. Посетители смогут обменяться книгами на стойке буккросинга. Также сквер ждет озеленение. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Один из приоритетных объектов для благоустройства на 2020 год для властей городского округа Пущино стал сквер имени Александра Черкашина, за который активные горожане отдали свои голоса на портале «Добродел». Сквер расположен рядом со зданием президиума Пущинского научного центра, но его территория находится в плачевном состоянии на протяжении многих лет.

Валентина Сорокина живет в Пущине уже 50 лет, по ее словам, раньше это был замечательный сквер: «Здесь стояли и скамейки, цветники были, кустарник был обработан всегда красиво. Мамочки с колясками из близлежащих домов и из соседнего детского сада всегда здесь гуляли, выходили отдыхать сотрудники учреждений во время обеденного перерыва, дышать свежим воздухом», — рассказала Валентина. Она предложила восстановить сквер: «Надо поставить скамейки, посадить цветы, кустарники привести в порядок. Думаю, что для мам тут будет еще одно место, где можно с детьми погулять».

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Глава городского округа Пущино Алексей Воробьев обратил внимание на то, что концепция будущего облика сквера уже утверждена, определен подрядчик, и сейчас идет работа над проектированием и формируется смета. Затем сметная документация должна пройти экспертизу, и весной этого года начнется благоустройство сквера.

Проектировщики спланировали сделать небольшой, но уютный и тихий уголок для прогулок и отдыха в память о человеке, деятельность которого тесно связана с наукоградом Пущино. Александр Черкашин был одним из организаторов создания Научного центра биологических исследований, определившего специфику города на многие годы. Александр Николаевич занимался вопросами проектирования и строительства научных учреждений, по его инициативе была образована Пущинская центральная библиотека научной литературы, больница с поликлиникой, магазин «Академкнига», гостиница «Пущино» и другие сооружения.

План сквера. Источник: администрация городского округа Пущино

Алексей Воробьев заметил, что сквер на самом деле небольшой, но в нем много зелени, поэтому в первую очередь в порядок приведут растительность, а в пешеходной зоне появятся игровые элементы для детей и современные скамейки. «Надеемся, что все это успеем реализовать в текущем году. Хотелось бы чтобы подрядчик был способен все поставленные перед ним задачи решить качественно. Будем заниматься этим вопросом и контролировать ход работ», — пообещал глава Пущина.

Местная жительница Юлия Вергун уверена, что сквер нужно облагородить: «В моем видении должен быть обязательно тротуар, скамейки, зона отдыха. Когда я гуляла с первым ребенком, в этом сквере были лавочки, урны, дорожки, выложенные плиткой. А у людей эти воспоминания живы! Поэтому хотелось бы вернуть и улучшить все это. Для города это нужно обязательно сделать!»

Источник: администрация городского округа Пущино

Сквер имени Черкашина благоустроят по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Осенью 2019 года с помощью голосования в соцсетях у пущинцев выяснили, какому виду скамеек и урн они отдают предпочтения.

Начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии администрации Пущина Анастасия Суворкина напомнила, что по правилам благоустройства нужно восстановить наружное освещение, установить современные опоры и светильники, сделать газон, провести работы по озеленению и восстановлению кустарников. Кроме того, в сквере установят небольшую детскую площадку с игровыми элементами и специальную конструкция для буккроссинга, чтобы люди могли обмениваться книгами.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Ранее по инициативе сотрудников Пущинского музея экологии и краеведения и благодаря поддержке Пущинского научного центра в честь 100-летия со дня рождения почетного гражданина города Александра Черкашина у здания Пущинского научного центра торжественно открыли мемориальную доску.