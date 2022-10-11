Сквер имени Бруя в Королеве открыли после реконструкции | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 19:56 Поделиться Telegram

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Viber Сквер имени Бруя в Королеве открыли после реконструкции

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Сквер имени академика В. Я. Бруя благоустроили в микрорайоне Юбилейный в Королеве. Оценить финальные работы и пообщаться с жителями приехал глава округа Игорь Трифонов.

«Люди просили здесь для детей, для подростков что-то вроде волейбольной площадки сделать. Можно сделать единообразную историю, функционал — футбол, баскетбол, волейбол. Она будет закрытая, мы сделаем ее в рамках единой программы», — сказал глава Королева Игорь Трифонов.

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В сквере есть где разгуляться — площадь составляет более двух гектаров. Здесь обновили пешеходные дорожки, также установили новые детские площадки, урны, скамейки и фонари. За безопасностью теперь будут следить 11 камер видеонаблюдения.

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Сквер благоустроили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Общее обновление пространства уже завершили, сейчас дополнительно реконструируют фонтан. Его открытие планируют в октябре этого года.

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