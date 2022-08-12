Сквер «Имена земли Клинской» благоустроили в Подмосковье

В Клину прошло обновление сквера «Имена земли Клинской — история земли русской» памяти государственного деятеля Арсения Зверева. Работы здесь проводили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В сквере „Имена земли Клинской — история земли русской“ полностью завершились работы по благоустройству. Новый сквер станет местом притяжения жителей и первым общественным пространством Западного микрорайона. Всего в этом году в регионе благоустраиваем 19 скверов, шесть из них уже сданы», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Сквер был создан в 70-е годы 20 века на развилке Волоколамского шоссе и Лавровской дороги. Два года назад на месте ветхого дома установили памятник народному комиссару, уроженцу деревни Тихомирово Клинского уезда Арсению Григорьевичу Звереву. Со временем сквер устарел и обветшал.

Теперь в сквере оборудовали зону отдыха. В центре сквера на небольшом возвышении расположена площадка с памятником Арсению Звереву. Рядом есть интерактивный стенд, на котором будет прочесть истории о людях, прославивших клинскую землю.

На территории сквера уложили плиточное покрытие двух видов, установили малые архитектурные формы, брендированную приветственную стелу «Скверы Подмосковья», опоры освещения, камеры, которые подключили к системе «Безопасный регион».

Кроме того, в сквере уложили газон, оставили многолетние ели и добавили к ним большое количество кустарников и деревьев. Растения были подобраны так, чтобы период цветения длился с начала июня по конец сентября.