Сквер и площадь у храма Росгвардии в Балашихе благоустроят в сентябре
«В микрорайоне Дзержинский ведется строительство Князь-Владимирского храма, главного храма Росгвардии. Он строится за счет пожертвований, в том числе и Росгвардии. Храм в высокой степени готовности. За счет губернаторской программы мы благоустраиваем пространство вокруг храма», — отметил Сергей Юров.
На благоустройство выделили 180 миллионов рублей. работы проведут в два этапа. Сначала благоустроят территорию непосредственно рядом с храмом, а затем займутся сквером с зоной отдыха и площадью со стелой.
«На площади планируется установка стелы с памятной колоннадой и историей Росгвардии, так как, безусловно, микрорайон Дзержинского исторически связан с Росгвардией и нашей прославленной дивизией имени Дзержинского», — пояснил глава Балашихи.
Все работы у храма планируют завершить к концу сентября.