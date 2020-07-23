Сквер и площадь у храма Росгвардии в Балашихе благоустроят в сентябре

В Балашихе на площадке у строящегося Князь-Владимирского храма начались работы по созданию нового сквера с зоной отдыха. Глава округа Сергей Юров проверил ход работ.

«В микрорайоне Дзержинский ведется строительство Князь-Владимирского храма, главного храма Росгвардии. Он строится за счет пожертвований, в том числе и Росгвардии. Храм в высокой степени готовности. За счет губернаторской программы мы благоустраиваем пространство вокруг храма», — отметил Сергей Юров.

На благоустройство выделили 180 миллионов рублей. работы проведут в два этапа. Сначала благоустроят территорию непосредственно рядом с храмом, а затем займутся сквером с зоной отдыха и площадью со стелой.

«На площади планируется установка стелы с памятной колоннадой и историей Росгвардии, так как, безусловно, микрорайон Дзержинского исторически связан с Росгвардией и нашей прославленной дивизией имени Дзержинского», — пояснил глава Балашихи.

Все работы у храма планируют завершить к концу сентября.