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    23 июля 2020, 17:48

    Сквер и площадь у храма Росгвардии в Балашихе благоустроят в сентябре

    Алена Собкалова

    В Балашихе на площадке у строящегося Князь-Владимирского храма начались работы по созданию нового сквера с зоной отдыха. Глава округа Сергей Юров проверил ход работ.
    Сквер и площадь у храма Росгвардии в Балашихе благоустроят в сентябре

    «В микрорайоне Дзержинский ведется строительство Князь-Владимирского храма, главного храма Росгвардии. Он строится за счет пожертвований, в том числе и Росгвардии. Храм в высокой степени готовности. За счет губернаторской программы мы благоустраиваем пространство вокруг храма», — отметил Сергей Юров.

    На благоустройство выделили 180 миллионов рублей. работы проведут в два этапа. Сначала благоустроят территорию непосредственно рядом с храмом, а затем займутся сквером с зоной отдыха и площадью со стелой.

    «На площади планируется установка стелы с памятной колоннадой и историей Росгвардии, так как, безусловно, микрорайон Дзержинского исторически связан с Росгвардией и нашей прославленной дивизией имени Дзержинского», — пояснил глава Балашихи.

    Все работы у храма планируют завершить к концу сентября.

    Новости SMI.FM