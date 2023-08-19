Подмосковье 19 августа 2023, 23:42 Сквер «Бульвар цветов» в микрорайоне Железнодорожный обновили в Балашихе Министерство благоустройства Московской области

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В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха завершили благоустройство сквера «Бульвар цветов», который проходит по улице Пролетарская. Рабочие обустроили пешеходную зону, а также установили две новые детские площадки и тренажеры для занятий спортом.

«Благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“ в Балашихе обновили пешеходную зону на улице Пролетарская. Тут появился фонтан, детские площадки и велодорожка. Все это, как мы надеемся, станет своеобразным магнитом для местных жителей, и они будут чаще выбирать эту локацию для отдыха», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Главным украшением сквера стал оригинальный фонтан с подсветкой. Также на территории между станцией Железнодорожная и улицей Новая высадили множество кустарников и деревьев, обновили цветники с многолетними растениями, установили качели с навесом и велопарковку. Для безопасности жителей и гостей микрорайона оборудовали дополнительные камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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