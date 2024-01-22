Подмосковье 22 января 2024, 10:08 Сквер благоустроили в микрорайоне Красная Поляна в Лобне Министерство благоустройства Московской области

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Сквер на Текстильной улице в микрорайоне Красная поляна благоустроили в Лобне в 2023 году. Там появилась площадка для проведения мероприятий со сценой, городские качели и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, сквер преобразился благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». На территории сквера установили сцену, качели и детскую площадку, а также провели озеленение, обновили тротуарную плитку и освещение.

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«Благодаря программе по обустройству небольших зеленых зон в шаговой доступности в Лобне появился уютный благоустроенный сквер. Мы надеемся, что местные жители будут с удовольствием там проводить свободное время», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

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