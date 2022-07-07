Сквер «Березовая роща» в Белоозерском благоустроят к осени

Четверть работ по благоустройству «Березовой рощи» в городе Белоозерском Воскресенского округа завершена. Новый сквер появится на улице Молодежной к осени, рассказал глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин.

Работы стартовали в мае. Их уже завершили на 25%, рассказал министр.

«Сейчас строители монтируют бортовой камень и выполняют работы по устройству газона. Работы планируем завершить к осени», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Территорию поделят на две части: березовую рощу и поле. В первой расположится тихая зона отдыха с беседками, качелями и детской площадкой. На поле же обустроят воркаут-зону, амфитеатр, площадку для настольного тенниса, навесы и сцену. Появятся дорожно-тропиночная сеть, беговая дорожка, камеры видеонаблюдения. Также в новом сквере будет зона для выгула собак.

Источник фото: телеканал «360»

Благоустройство проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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