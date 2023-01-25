Подмосковье 25 января 2023, 12:26 Сквер «Аллея Славы» в Луховицах преобразится в 2023 году

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В этом году в Луховицах благоустроят мемориальный сквер «Аллея Славы». Его разделят на три части и посвятят разным событиям: Великой Отечественной войне, локальным войнам, чернобыльской катастрофе и Бессмертному полку.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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«„Аллея Славы“ в Луховицах — это место памяти и прогулок жителей и гостей города. Данная территория вошла в число 18 скверов, которые станут комфортнее в этом году», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

По его словам, благоустройство сквера проведут с учетом пожеланий местных жителей. Так, помимо трех основных зон на объекте организуют экспозиции военной техники и обустроят площади для проведения мероприятий, прогулочные дорожки и зоны для отдыха у воды.

Центром сквера станет памятник Неизвестному Солдату. По бокам от него разместят гранитные плиты с именами земляков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

В посвященной чернобыльской катастрофе части аллеи обустроят три большие площадки, которые соединят на разных уровнях лестницами. Здесь установят памятник ликвидаторам ЧП, в центре будет свободное пространство с возвышением, напоминающим сцену, для проведения активностей и концертов.

В прогулочной зоне разместят лавочки и освещение. Для фотосессий молодоженов у воды расположат качели, а на противоположном берегу реки Черная появятся пирсы для рыбаков.

На всей территории сквера установят фонари и видеонаблюдение. Также объект озеленят — высадят газоны и деревья.

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