Подмосковье 04 февраля 2023, 17:41 Сквер 75-летия Победы благоустроят в Воскресенске по просьбам жителей

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Сквер на улице Быковского в Воскресенске принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на портале «Добродел». По его итогам он включен в пятилетний план благоустройства Московской области. Об этом сообщили в администрации городского округа.

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«Сквер будет состоять из двух частей: мемориальная и прогулочная, для отдыха и проведения мероприятий. Общая площадь благоустройства составляет чуть больше одно гектара», — рассказал начальник управления развития городской инфраструктуры администрации городского округа Воскресенск Игорь Щекочихин.

Согласно проекту благоустройства, территория сквера должна превратиться в особенную зону отдыха, центром которой станет мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь будут обустроены пешеходные дорожки, места для тихого отдыха, навес с качелями, сцена для проведения мероприятий. В сквере установят камеры видеонаблюдения «Безопасный регион» и новое освещение.

Строительно-монтажные работы планируется выполнить до конца августа этого года, уточнили в пресс-службе.

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