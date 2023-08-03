Подмосковье 03 августа 2023, 12:48 Сквер 60-летия Победы в Егорьевске благоустроят к 2024 году Министерство благоустройства Московской области

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Территорию сквера 60 лет Победы в Егорьевске преобразят в следующем году, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области. Ранее проект оказался в числе победителей VIII Всероссийского конкурса лучших программ создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, на работы по благоустройству сквера 60 лет Победы выделили 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Проект по преображению территории одержал победу в номинации «Малый город с населением от 50 до 100 тысяч человек».

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«Все это время мы активно участвуем в этом конкурсе. В этом году три наших проекта выиграли, а всего у Подмосковья 40 побед. 23 проекта-победителя уже полностью реализованы», — добавил министр.

Площадь сквера составляет 33 тысячи квадратных метров. Территория расположена между двумя микрорайонами, общественное пространство пользуется популярностью среди местных жителей. При создании проекта специалисты предложили добавить спортивные, событийные и детские площадки и распределить их по всему скверу, что позволит ответить запросам граждан всех возрастов.

Кроме того, на территории установят новое освещение, фонтан в форме звезды и громкоговорители для воспроизведения музыки во время праздничных мероприятий. На информационных стендах поместят информацию об истории города и его выдающихся уроженцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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