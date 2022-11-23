Подмосковье 23 ноября 2022, 11:41 Скульптуры XVIII века вернулись в Серпухов после выставки в Эрмитаже

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В Зимнем дворце Эрмитажа в Санкт-Петербурге завершилась выставка «Скульптура из коллекций Петра Великого», приуроченная к 350-летию правителя.

«Внедрение в русскую культуру трехмерных скульптур из Европы было подлинной революцией, сделавшей нас, кроме всего прочего, наследниками античной художественной традиции», — сказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

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Экспозиция рассказывала о коллекции скульптуры Петра Великого. На ней представили 19 экспонатов, среди которых шесть статуй античных богов и богинь авторства Антонио Тарсиа, сделанные специально для царицы Екатерины. Две из них — «Марс» и «Диана» — хранятся в Серпуховском историко-художественном музее.

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Скульптуры были изготовлены для Летнего сада в Санкт-Петербурге и вошли в коллекцию Мараевой в Серпухове. С 1920 года находятся в музее округа. Вчера экспонаты вернулись на место постоянной экспозиции.

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