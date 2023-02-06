Подмосковье 06 февраля 2023, 13:27 Скульптуры из натурального камня будут делать в Наро-Фоминском округе

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Компания «А-гранум» запустит производство изделий из натурального камня на территории индустриального парка «Котово» в Наро-Фоминском округе в 2026 году. Предприятие позволит трудоустроить около 70 человек.

«Инвестор планирует вложить в реализацию проекта по производству изделий из натурального камня более 200 миллионов рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания будет производить скульптуры из камня любой сложности. Сейчас у предприятия есть действующее производство в Москве. После завершения строительства все производственные мощности будут перенесены в «Котово».

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«Основной упор мы делаем на оснащение предприятия высокоточным оборудованием. Например, сейчас у нас есть уникальный станок, благодаря которому мы можем делать скульптуры и памятники с феноменально точной прорисовкой», — отметил один из собственников компании «А-гранум» Игорь Паршин.

Согласно инвестпроекту, на территории индустриального парка появится комплекс, в который будет входить производственный цех, оснащенный высокотехнологичным оборудованием и кран-балками, цех по распилу камня, цех обработки, административный корпус и склад. Особое внимание уделят микроклимату помещений, в которых будет находиться натуральный камень.

«По плану новый завод позволит увеличить производственные мощности компании на 50%. В числе специалистов, которых планируется привлечь — инженеры, резчики и специалисты по камню», — рассказал генеральный директор корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

«А-гранум» находится на рынке уже более 15 лет и специализируется на изготовлении скульптур, плитки, столешниц и интерьерных элементов. В производстве компания использует натуральные материалы — гранит, мрамор, оникс и другие камни.

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