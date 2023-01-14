Подмосковье 14 января 2023, 21:17 Скульптуры из бронзы и 100-летний сундук пополнили музеи комплексов по переработке отходов в Подмосковье

Читать 360tv в

Музеи «Культурный слой» курирует компания «ЭкоЛайн», которой принадлежат комплексы по переработке отходов (КПО) в Московской области. В начале 2023 года коллекция пополнилась новыми экспонатами, которые нашли на сортировочных линиях.

Реклама

Так, в таких музеях есть ступа, которая 100 лет назад была незаменимым предметом в домашнем хозяйстве. В ней готовили крупы из неочищенных зерен пшеницы, ячменя, проса и гречихи. В лубяных коробах раньше перевозили зерно для продажи, а назначение деревянного сундука сейчас угадать трудно. Предмет сохранил все заклепки, ручки и застежку. Под треснувшим дерматином на основании есть надписи — «Кусково», «кiiвская» и «сахар РАФ».

На комплексе по переработке отходов «Нева» нашли целую коллекцию из бронзовых фигурок лошадей и мужчин. Они выполнены в античном стиле и могли украшать каминные часы. Также в начале этого года на сортировочных пунктах обнаружили статуэтку «Мудрая сова», бюст писателя Льва Толстого и макет дуэльного пистолета.

Музей КПО «Восток» открыли в августе 2022 года. С этого времени он собрал порядка 500 экспонатов, а музей КПО «Нева» начал работу летом прошлого года, и к настоящему моменту накопил порядка 50 редких вещей.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, сейчас переработанные в регионе отходы превысили плановые показатели проекта «Экология» в два раза.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».