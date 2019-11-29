Новая достопримечательность Дубны. Скульптура музыкантов украсила город

Местный житель Дубны изготовил группу музыкантов из металла. Теперь скульптура украшает улицу города.

Источник фото: телеканал «360»

За неделю скульптура из металлоконструкций буквально стала новой достопримечательностью. Жители даже предлагают установить джазменов в парке или у музыкальной школы. А пока водят экскурсии к дому мастера, где и поселился оркестр.

«Очень понравился арт-объект. Это очень симпатично, необычно, вызывает улыбку, поднимает настроение, это позитив. Приезжали сюда с мужем и внучкой, показывали. Внучка ходила, рассматривала музыкантов, это здорово», — поделилась впечатлениями Людмила Гальцова, местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

Джаз-бэнд сделал Олег Деденко. Ранее он уже удивил горожан кораблем с пушками. В командировке в Оренбурге Олег увидел оркестр музыкальных фонарей и решил для жителей родного города сделать такой же, но на свой лад.

«Флейта, труба, скрипка, контрабас, трамбон, альт. В планах пианино с пианистом, Вот специально место оставил», — рассказал Олег Деденко, автор скульптуры.

У каждого музыканта свой образ. Самый старший — скрипач. Усатый музыкант выступает исключительно в шляпе. Кто моложе — в кепке. Пять месяцев ушло на реализацию идеи. Больше всего времени ушло на контрабасиста и скрипача. Изготовить струнные инструменты — кропотливое занятие.

«Скрипка тоже, вот эти мелкие детали, натяжка струн. Пришлось с ними помучиться, но в радость», — уточнил Деденко.

Источник фото: телеканал «360»

Зато с другими инструментами было легче. Они настоящие. Пришлось потратиться, но результат того стоил.

«Трубу друг подарил, что-то сын привез, а вот альт и тромбон нашел на авито, специально для этого — выслали, для инсталляции», — отметил автор скульпутры.

Чтобы отлить части тел мастер обзавелся даже новым инструментом — молотом. И его тоже сделал сам — из подручных материалов.

Из мастерской творца только что съехали шесть музыкантов. После них надо привести помещение в порядок: освободить место для пианиста. И тогда Олег сможет приступить к работе над седьмым музыкантом.

А пока мастер сделал умную подсветку джазменам, так что на одной из улиц Дубны уже поселилось праздничное настроение.