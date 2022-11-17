Подмосковье 17 ноября 2022, 20:29 Скрытые повреждения на крыше пятиэтажки устранили в Павловском Посаде

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Ремонт крыши пятиэтажки на улице Фрунзе в Павловском Посаде провели под контролем Госжилинспекции. О том, что крыше дома необходим ремонт сообщили жильцы, пострадавшие от протечек.

Ремонт крыши пятиэтажки на улице Фрунзе в Павловском Посаде провели под контролем Госжилинспекции.

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У дома 61 по улице Фрунзе плоская невентилируемая кровля, на ней плохо заметны повреждения. Не замеченные ранее управляющей компанией повреждения скопились в районе системы внутреннего водоотвода здания.

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Благодаря обращениям жителей инспекторы поручили управляющей компании найти и устранить все проблемные точки.

«Внутренний водоотвод, то есть система воронок, сливов и стояков, проложенная внутри здания, признается самой эффективной для домов с плоскими крышами. Однако у нее есть издержки, это риск протечек. Зная особенности строения подведомственных домов, управляющим компаниям следует более внимательно относиться к осмотрам такого рода проблемных зон и оперативно реагировать на сигналы жителей о неисправностях», — рассказала руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

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