Скрипку итальянского мастера подарили детской школе искусств Солнечногорска

Благотворительный фонд Владимира Спивакова подарил детской школе искусств новую скрипку. Инструмент итальянского мастера вручили на концерте, который прошел на заводе Mercedes Benz.

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Благотворительный фонд Спивакова помогает детям, одаренным в музыке и изобразительном искусстве. Вот уже несколько лет благодаря такой поддержке талантливые солнечногорцы участвуют в различных конкурсах и фестивалях.

В этот раз учащиеся школы искусств смогли выступить наравне со стипендиатами фонда. Концерт прошел при поддержке администрации городского округа и завода Mersedes Benz.

«Я не знаю, станет ли это мероприятие традиционным, но мы открыты для предложений проводить мероприятия на нашем заводе», — отметил Аксель Бензе, генеральный директор завода Mercedes в России.

Центральным событием мероприятия стало торжественное вручение представителем фонда Владимира Спивакова скрипки ученикам Солнечногорской детской школы искусств. После выступлений для юных музыкантов и гостей концерта была организована экскурсия.