Скрипку итальянского мастера подарили детской школе искусств Солнечногорска
Музыкальные инструменты на 124 миллиона рублей закупят для школ искусств ПодмосковьяПодробнее
Благотворительный фонд Спивакова помогает детям, одаренным в музыке и изобразительном искусстве. Вот уже несколько лет благодаря такой поддержке талантливые солнечногорцы участвуют в различных конкурсах и фестивалях.
В этот раз учащиеся школы искусств смогли выступить наравне со стипендиатами фонда. Концерт прошел при поддержке администрации городского округа и завода Mersedes Benz.
«Я не знаю, станет ли это мероприятие традиционным, но мы открыты для предложений проводить мероприятия на нашем заводе», — отметил Аксель Бензе, генеральный директор завода Mercedes в России.
Центральным событием мероприятия стало торжественное вручение представителем фонда Владимира Спивакова скрипки ученикам Солнечногорской детской школы искусств. После выступлений для юных музыкантов и гостей концерта была организована экскурсия.