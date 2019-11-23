Скрипка, фортепиано, песня. В Подмосковье открыли четырнадцатые молодежные Дельфийские игры

В Подмосковье прошло торжественное открытие четырнадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ. 400 молодых людей сразятся в культурных играх на выбывание.

В эти дни в Подмосковье будут проходить четырнадцатые молодежные Дельфийские игры. Хотя вместо спортивного инвентаря участники возьмут в руки скрипки, но бороться за звание лучшего будут по-спортивному. Это — почти полноценный спортивный чемпионат, а не просто конкурс.

«Раньше Дельфийские игры проходили как конкурс. А сейчас это — чемпионат на выбывание, как футбол. Выходят на сцену парами, сыграет сначала один, а потом другой. Максимум отводится пять минут. Жюри сразу оценивает и выбирает, кто прошел дальше», — рассказал директор Исполкома НДС России Артемий Понявин.

Источник фото: телеканал «360»

Многие участники, как и водится перед соревнованиями, заметно нервничают. Но некоторые решили, что волнение — плохой союзник.

«Я просто считаю, что у меня нет какого-то повода волноваться. Я делаю то, что мне нравится — играю любимые произведения. Поэтому я не вижу смысла нервничать», — отметила участница молодежных Дельфийских игр, скрипачка Нонна.

Источник фото: телеканал «360»

Но все действительно очень серьезно. Чтобы выиграть на всех этапах каждый участник должен исполнить семь номеров, и еще три ребята выучивают на всякий случай. Но не все зависит от выбранной композиции. Кто-то может поразить жюри скоростью исполнения. И это не запрещено.

«Такое бывает, ребята идут на трюках. На творческих трюках до самого финала. А вот там уже дают серьезное произведение. Это такая стратегия. Многие не говорят, что именно они будут играть. И выбирают прямо перед выходом, что им поможет пройти дальше. Все как в спорте», — отметил Артемий Понявин.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в творческой борьбе сойдутся 400 участников в шести категориях: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение и открытая номинация. И чтобы максимально точно оценить мастерство каждого участника, жюри придется приложить немало усилий.

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«Всегда очень тяжело оценивать, ведь сопереживаешь и ставишь себя на их место», — сказала член жюри из Узбекистана Мадина Фазиева.

А помимо конкурсной программы для гостей из СНГ и других регионов организаторы приготовили и еще и культурную.

«Для нас принципиально, чтобы помимо соревнований, участники еще и полюбили подмосковную землю и узнали регион. Для каждого из наших гостей эти три дня будут насыщенными, яркими, позитивными и наполненными полезной информацией о Московской области», — подчеркнула советник губернатора Московской области в ранге министра Нармин Ширалиева.

Источник фото: телеканал «360»

Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ пройдут в Подмосковье с 22 по 26 ноября. Соревнования будут проходить по шести категориям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, а также открытая номинация.

В конкурсе примут участие 400 конкурсантов в возрасте от 10 до 25 лет, судить их будут 50 деятелей искусств. Торжественное мероприятие и гала-концерт победителей и призеров Дельфийских игр состоится 25 ноября на сцене Vegas City Hall в Красногорске.