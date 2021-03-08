Юная скрипачка из Подмосковья представит Россию на престижном фестивале в Швейцарии

Люда Выговская живет в Чехове. 11-летняя школьница уже успела победить не в одном музыкальном фестивале. Девочка снова представит страну и родной город на престижном конкурсе. На этот раз скрипачка отправится покорять Швейцарию.

Последняя высшая награда скрипачки из Чехова — победа в международном конкурсе Music Prospekt. Люда приняла участие в гала-концерте фестиваля в Московской консерватории.

Без скрипки девочка не представляет свою жизнь, и все свое время посвящает ей.

«Когда мне было два года, я ее в первый раз услышала в Праге на концерте. И мне очень понравилось. И очень захотелось на ней играть», — рассказала Людмила Выговская, скрипачка.

Свою мечту девочка воплотила в пять лет. С такого раннего возраста Люда начала играть на скрипке.

«Скрипку из рук не выпускает. Любит что-то сочинять или поиграть свое что-то. Она живет ей», — отметила Марина Выговская, мама Людмилы Выговской.

Люда учится в четвертом классе музыкальной школы при консерватории. И каждый день ездит из Чехова в Москву.

«Дорога одна чего стоит. Сначала был большой шок. Что вот так ребенок каждый день в Москву. Но для Люды это наоборот радость. Она очень хочет учиться очень хочет играть, и поэтому ей эти трудности не страшны», — уточнила мама скрипачки.

Сейчас Люда готовится к поездке на престижный музыкальный фестиваль Interlaken Classics в Швейцарии. Она должна была там играть еще в прошлом году, но из-за пандемии его перенесли на начало апреля 2021 года.

С организацией поездки, в том числе и в финансовых вопросах, очень помогли подмосковные власти и лично губернатор Андрей Воробьев. Все уверены, что в будущем эта хрупкая скрипачка из Чехова превратится в большую звезду мирового масштаба.