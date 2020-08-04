Юные скрипачка и художница из Балашихи получили 2 миллиона рублей. Так помогают одаренным детям

Обладательницами грантов стали воспитанницы детской школы искусств № 1 имени Георгия Свиридова. Так, Анисия получила 1,5 миллиона рублей и планирует купить уникальную скрипку XVIII века. Тане вручили 500 тысяч рублей. Она потратит эти средства на компьютерное оборудование.

Это большая радость, что меня выбрали среди других детей, которые тоже стремятся к успеху и хотят добиться своей цели. Я бы также хотела съездить в Париж на музыкальный фестиваль и потратить деньги на учебу, мастер-классы Анисия Артемова.

Награды вручили министр культуры региона Елена Харламова и дирижер Юрий Башмет. Торжественная церемония состоялась в подмосковном Клину. Она прошла на Международном фестивале искусств имени Чайковского.

Уже с детства увлеклась изобразительным искусством. Толчком стал увиденный мной комикс из интернета — решила, что это красиво, и заинтересовалась рисунками Татьяна Макарова.

В прошлом году грант на 1,5 миллиона рублей дали Константину Шаину из Балашихи. Он ученик местной школы искусств № 8. Об этом рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.

И теперь мы можем похвастаться еще двумя юными талантами. У губернатора поддержка одаренных детей — это приоритет Марина Чернова.

Стипендию губернатора Андрея Воробьева ежегодно присуждают по итогам предыдущего года за награды, полученные в конкурсах и олимпиадах. Например, за отличную учебу и крупные победы в спорте, искусстве или науке, за активное участие в общественной жизни.