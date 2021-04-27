Скорую помощь в Подмосковье полностью переведут на IP-телефонию летом

Один из приоритетов в сфере здравоохранения Московской области — модернизация скорой помощи. С лета она будет работать на IP-телефонии. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

«С лета мы переведем скорую помощь в Подмосковье на IP-телефонию. Цель — не потерять ни один звонок. Если оператор в муниципалитете не возьмет трубку, он будет переадерсован в областную службу. Задача —помочь каждому», — подчеркнул глава Подмосковья.

Ежедневно скорая, заметил он, получает около восьми тысяч вызовов. Чаще всего специалисты справляются, «но и без жалоб не обходится». Чтобы свести их количество к минимуму, в 2021 году в Подмосковье закупили 167 новых машин.

Программное обеспечение IP-телефонии позволит сотрудникам скорой созваниваться между станциями без участия телефонного оператора. Конфиденциальность разговоров при этом соблюдается, а финансовые затраты сводятся к минимуму.

Парк машин скорой помощи в Московской области будут расширять, а модернизацию службы продолжат. Внимание в том числе сконцентрируют на службе реанимации, чтобы облегчить оказание медиками помощи в особо сложных случаях.