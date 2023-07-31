Подмосковье 31 июля 2023, 10:10 Скоростные поезда «Иволга» и «Ласточка» запустят на МЦД-3 в августе Московско-Тверская пассажирская компания

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Запуск новой линии МЦД-3 на Ленинградском направлении состоится в середине августа. Диаметр, который значительно улучшит транспортную доступность для жителей Подмосковья, будет обслуживаться скоростными поездами «Иволга» и «Ласточка».

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что сейчас завершаются работы по соединению путей Казанского и Ленинградского направлений. Это нужно для сквозного проезда от Зеленограда до Раменского.

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Поезда будущего диаметра будут ходить и через центр Москвы, и до вокзалов. На Ленинградском направлении появятся новые маршруты.

Обслуживать пассажиров МЦД-3 будут новые современные поезда «Иволга» и ЭП2Д. Они будут ходить с интервалом в 10 минут по маршруту Зеленоград-Крюково — Ипподром. Привычные «Ласточки» и поезда дальнего пригорода (Тверь и Конаково) будут следовать только до Ленинградского вокзала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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