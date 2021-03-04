Скоростную автомагистраль в обход Балашихи и Ногинска построят к середине 2024 года

​«Автодор» и «Трансстроймеханизация» заключили договор на проектирование и строительство II пускового комплекса обхода Балашихи и Ногинска — от МКАД до пересечения с ЦКАД.

Участок разгрузит движение на М7 «Волга» при выезде из Москвы. Ранее был заключен договор на строительство первого пускового комплекса обхода — от ЦКАД до Орехово-Зуево.

В рамках II пускового комплекса «Трансстроймеханизации» предстоит менее чем за 3,5 года провести проектирование и строительство новой скоростной шестиполосной автомагистрали протяженностью более 40 км. Трасса будет освещена и оборудована барьерными ограждениями по всей длине. Ввод участка в эксплуатацию планируется в середине 2024 года.

Оба пусковых комплекса составляют головной (нулевой) этап строящейся скоростной платной автомагистрали М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». М12 является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Новая трасса позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов.