Скоростной режим в 36 округах Подмосковья снизят до 50 км/ч с 1 июня

С 1 июня на дорогах регионального значения в 36 округах Московской области снизят максимально допустимую скорость до 50 километров в час. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Максимальную скорость 50 километров в час установят на 126 дорогах. Ранее на них провели комплекс работ по повышению уровня безопасности движения. На дорогах установили освещение, построили тротуары, установили новые ограждения, знаки и искусственные неровности, а также оборудовали пешеходные переходы.

«Снижение скоростного режима в населенных пунктах является общемировым трендом. Это позволяет повысить уровень безопасности на дороге, а также предотвратить аварии, в том числе наезды на пешеходов», — отметил вице-губернатор региона Игорь Тресков.

Он добавил, что решение о снижении скоростного режима с 60 километров в час на 50 километров в час было принято после дополнительного обследования дорог совместно с областной ГИБДД.

По словам вице-губернатора, скорость снизят на 448 участках региональных дорог в 36 муниципальных образованиях области.

Источник фото: пресс-служба Минтранса Подмосковья

«В апреле на участках установят соответствующие дорожные знаки и комплексы фотовидеофиксации. Новый скоростной режим вступит в силу 1 июня, нарушение которого будет фиксироваться согласно правилам дорожного движения», — заключил Тресков.

Особое внимание уделят участкам, где находятся социально значимые объекты, а также дорогам, где проезжая часть находится в непосредственной близости от жилых домов.

Скорость решили снизить в связи с высокой тяжестью последствий ДТП с участием пешеходов. Так, при наезде на скорости 80 километров в час пешеходов ждет летальный исход.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области дополнительно распространит информацию об изменении скоростного режима каждый округ.

Комплекс работ по повышению безопасности проводится в Подмосковье рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За прошлый год скоростной режим снизили на 73 участках региональных дорог в 34 округах.

В 2020 году для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов дорожные службы установят 1,5 тысячи искусственных неровностей, 350 новых светофоров, построят порядка 300 километров новых линий наружного освещения и не менее 250 километров тротуаров, оборудуют направленной подсветкой 500 пешеходных переходов.

Скоростной режим снизят в том числе на участках дорог:

М7 «Волга» — Электроугли, в деревнях Белая, Кашино и селе Кудиново Богородского г. о.;

М2 «Крым» — Павловское, в селах Домодедово и Павловское г. о. Домодедово;

Осташковское шоссе, в населенных пунктах Бородино, Ховрино, Беляниново, Погорелки, Болтино, Подрезово, Мебельной фабрики, Коргашино г. о. Мытищи;

Егорьевск — М5 «Урал», по улице Центральная в село Дмитровцы и деревнях Шелухино и Рождественка Коломенского г. о.;

М1 «Беларусь» — Верея в н. п. Зачатье, Борисово Можайского г. о. и д. Семенково г. о. Наро-Фоминск;

на девяти участках дороги Талдом — Нерль, в населенных пунктах Ахтимнеево, Квашенки, Паршино, Дьяконово, Станки, Жизнево, Ширятино, Колбасино, Спас-Угол Талдомского г. о.