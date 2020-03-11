Скоростной режим снизят на четырех дорогах Подмосковья

Максимальную скорость движения транспорта снизят с 16 марта на четырех дорогах Подмосковья. Ограничения коснутся Истры, Одинцова, Орехово-Зуева и Чехова.

Сбавить скорость на 20 км/ч (до 70 вместо 90) водителям потребуется на участке с 35,7 по 35,8 километра Можайского шоссе в Одинцове, на втором километре дороги «ММК — Ликино-Дулево — объезд Дрезны» в Орехово-Зуеве и с 60,1 по 60,9 километра Волоколамского шоссе в Истре.

В Чехове установят ограничение до 50 км/ч. Его необходимо будет соблюдать с 0,5 по 1,5 километра на дороге «М-2 Крым — Троицкое — Добрыниха» вблизи деревни Дмитровка.

«Для контроля скорости в округах будут установлены комплексы фотовидеофиксации и соответствующие дорожные знаки», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В прошлом году скоростной режим снизили на 73 участках дорог в 34 муниципалитетах Подмосковья. Меры безопасности приняли в Министерстве транспорта региона.

В план на 2020-й включили установку в области 1,5 тысячи искусственных неровностей, 350 светофоров, строительство порядка 300 километров линий освещения и не менее 250 километров тротуаров.

Также до конца года оборудуют 500 пешеходных переходов с направленной подсветкой. Для избежания встречных столкновений установят не менее 100 километров тросового ограждения, 100 тысяч светоотражающих катафотов и оснастят знаками порядка 700 опасных поворотов и спусков-подъемов.