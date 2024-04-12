Подмосковье 12 апреля 2024, 20:07 Скоростной режим повысят на участках М-11 «Нева» и М-4 «Дон» с 15 апреля ГК "Росавтодор"

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Начиная с 15 апреля владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны вновь смогут разгоняться до 130 км/ч на трассе М-11 «Нева». Сделать это можно будет от 59-го километра в Московской области до Санкт-Петербурга.

С начала ноября прошлого года на трассе М-11 установлено ограничение скорости до 110 км/ч, что было обусловлено желанием снизить вероятность аварийных ситуаций и обеспечить безопасность водителей во время зимы.

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Также с 15 апреля повышенный скоростной будет действовать на определенных участках М-4 «Дон»: с 296-го по 322-й километр в обход Ефремова в Тульской области и с 1091-го по 1119-й километр в Ростовской области. Предел допустимой скорости вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч.

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