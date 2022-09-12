Скоростной лимит на участке трассы М7 «Волга» увеличат в Балашихе | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 23:58 Поделиться Telegram

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Viber Скоростной лимит на участке трассы М7 «Волга» увеличат в Балашихе

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Скоростной лимит движения автомобилей с 15-го по 30-й километр федеральной трассы М7 «Волга» увеличат в Балашихе. Планируется, что он будет повышен с 60 до 80 километров в час.

О повышении скоростного лимита на участке трассы М7 «Волга» стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС.

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«Тема очень важная, она давно находится на повестке дня. Шоссе после реконструкции имеет большую пропускную способность, вопрос по увеличению скоростного режима будет решен. По данной теме было проведено уже не одно совещание, будем ждать 1 октября, решим, как закончится ремонт асфальтового полотна», — сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

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Реконструкция региональной сети автомобильных дорог, таких как Носовихинское шоссе, Леоновское шоссе, Разинское шоссе также способствует ликвидации пробок в Балашихе. Шоссе расширят для повышения пропускной способности крупных трасс и это позволит увеличить скоростной режим.

После реконструкции на участке федеральной трассы М7 «Волга» в Балашихе число полос движения на дороге увеличилось с шести до десяти, появились дополнительные развязки в районе примыканий Объездного, Леоновского и Восточного шоссе, а также на пересечении улицы Советской. Интенсивность движения по трассе сейчас составляет 154 тысячи автомобилей в сутки.

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