Подмосковье 10 мая 2023, 10:23 Скоростной интернет появится еще в 29 сельских районах Подмосковья к концу года

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В 2023 году еще 29 малых населенных пунктов Подмосковья получат скоростной интернет по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

«Благодаря федеральной программе по устранению цифрового неравенства в малых населенных пунктах появляются базовые станции операторов сотовой связи. Это позволяет жителям получать доступ к хорошему мобильному интернету, общаться с близкими и пользоваться цифровыми сервисами», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Благодаря программе к 2030 году в Московской области интернет проведут во все малонаселенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек. В 2023 году скоростной интернет получат жители населенных пунктов, которые выбрали путем общественного голосования.

«На данный момент специалисты измерили уровень сигнала связи, идет подготовка документов и разрешений, затем будет разработан график установки вышек», — добавила Куртяник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

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