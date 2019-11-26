Скоростная трасса из Москвы в Петербург достроена. Ее протестирует Aurus

Строительство автомобильной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершено. Сегодня ввели в эксплуатацию последний, восьмой, участок дороги. В рамках рабочего автопробега ее протестируют отечественные машины.

Машины российского производства проверят новую трассу М11 за день до официального открытия. Водители перед стартом греются в салоне в предвкушении путешествия. А заодно дают совет, как не устать за рулем.

«Теоретически можно вообще не останавливаться. Современный автомобиль проедет 700 километров на одной заправке. Человеку желательно остановиться, сделать зарядку, руки ноги размять, потому что в одной позе сидишь», — сказал Игорь Моржаретто, водитель.

Первыми по трассе проедут 11 машин, в том числе, Аurus.

Источник фото: телеканал «360»

«Я по старой Ленинградке ездил, там когда-то была разбитая дорога, и сейчас места такие встречаются. Вот сейчас мы эту трассу все проедем и сравним, что было и что стало», — сказал Александр Семенов, водитель.

Трасса полностью соответствует требованиям безопасности. Дорога полностью освещенная. Она имеет от четырех до восьми полос, отбойники, шумовые экраны.

«Прежде всего, она удобна, потому что Москва-Санкт-Петербург, наверное, самая оживленная трасса в нашей стране. Понятно, что связывает две столицы, порт, поэтому огромное количество грузов традиционно едет. Ну, и туристические центры: Санкт-Петербург и Москва. Дорога сегодня готова, сдана. Она будет очень достойно обслуживаться, в этом нет сомнений. Сегодня такой символический пробег — первый пробег. Из Москвы в Санкт-Петербург коллеги поехали, проверят все участки. Конечно, особенно в зимнее время важно, чтобы она была в надлежащем состоянии. С точки зрения безопасности, все мероприятия здесь соответствуют самым высоким мировым стандартам», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Скоростная трасса М11 протянется от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Новая автомагистраль пройдет параллельно действующей дороге М10 «Россия» и будет пересекать ее на 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок на разных уровнях. Она свяжет две столицы, разгрузит трассу М10, которая уже давно не справлялась с растущим потоком машин. Общая протяженность новой дороги составляет 669 км. Официальное открытие М11 назначено на среду. Ожидается, что его посетит президент России Владимир Путин.

Магистраль проходит по территории шести регионов, включая Московскую область. Дорога позволит улучшить транспортную ситуацию на северо-западе Подмосковья, выведет транзитный транспорт из центральных частей и разгрузит движение для жителей ближайших городов — Химок, Клина, Солнечногорска. Кроме того, с открытием новой дороги жители получили более быстрый и удобный путь к аэропорту Шереметьево.

За последние годы в населенных пунктах рядом с магистралью появились 22 промпредприятия и 15 индустриальных парков. Таким образом, удалось создать больше 30 тысяч рабочих мест и привлечь инвестиции на 440 миллиардов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Безусловно, дорога разгрузит и Ленинградку. Другое дело, что эта дорога имеет свою специфику, которую мы все хорошо знаем — она платная. Поэтому здесь удобно, но должен платить. Удобно и быстро, но должен заплатить за это. Если альтернативный вариант — это Ленинградка. Безусловно, часть потока уйдет сюда — на платную дорогу. Ну, и, конечно, такие города, как Солнечногорск, Клин, Химки, они все равно почувствуют, „вздохнут“. Поэтому важная дорога. У нас индустриальный парк большой расположен, где Mercedes разместился. Еще ряд инвесторов строят уже заводы там, что тоже имеет важное значение для нас», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной трассе М11 займет не более пяти с половиной часов. Планируемая максимальная разрешенная скорость — 130 км/ч. Скорость начнут увеличивать на всех участках магистрали постепенно. Стоимость проезда составит 1,3 — 2 тысячи рублей. Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера. Новые тарифы не будут действовать на участке «15-й километр — 58-й километр», которым управляет концессионер и устанавливает собственные цены за проезд. Кроме того, под тарифную сетку не попадут участки от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга. Они не так давно были открыты для проезда.