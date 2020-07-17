Скоростной режим на Западном объезде Сергиева Посада повысят до 70 км/ч

Западный объезд Сергиева Посада построили в конце 2019 года. Решение о повышении допустимой скорости там приняли из-за высокой интенсивности движения — уже по 9-11 тысяч машин каждый день. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Игорь Королев.

Новая дорога соответствует требованиям по безопасности движения. И в течение шести месяцев специалисты анализировали здесь дорожную ситуацию — на Западном объезде мы приняли решение повысить допустимую скорость до 70 км/ч Игорь Королев.

Он подчеркнул, что не исключены и дальнейшие корректировки скоростного режима.

Вместе с тем при подъезде к круговому движению на Западном объезде и дороге «Сергиев Посад — Семхоз — Хотьково» нанесут шумовые полосы.

На примыкании к дороге «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» установят металлическое барьерное ограждение. Вместе с тем восстановят и работу светофора на Новоугличском шоссе в поселке Деулино.

В Подмосковье реализуют национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, предусмотрено, что за год регион сократит места ДТП на 20% в сравнении с данными, полученными три года назад.