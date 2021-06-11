Скорость на трассе М11 повысили до 130 км/ч в Подмосковье и Тверской области

Скоростной режим на М11 повысили до 130 километров в час на территориях Подмосковья и Тверской области. Об этом водителей оповестят через информационные табло и с помощью дорожных знаков.

Прежде допустимая скорость составляла 110 километров в час. Об этом сообщила пресс-служба компании «Автодор».

Теперь двигаться быстрее можно на участке с 59-го по 149-й километр трассы. А до конца месяца скорость вырастет и на других отрезках пути.

Ее планируют повысить на участке с 546-го по 680-й километр в Новгородской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге.

В «Автодоре» напомнили, что все участки скоростной трассы с 59-го километра до Санкт-Петербурга полноценно освещены. Работают видеокамеры, метеостанции, детекторы транспорта и не только.

На магистрали нет пешеходных переходов и одноуровневых пересечений с другими дорогами.

У водителей есть возможность оплачивать проезд с помощью транспондера T-pass. Это бесконтактный способ, который дает значительную скидку от базового тарифа.