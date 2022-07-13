Скорость на одном из участков А-107 в Дмитрове и Солнечногорске ограничили до октября

На одном из участков трассы А-107 в Солнечногорске и Дмитрове временно ограничили скорость. Сейчас там проходит ремонт асфальта. Ограничения продлятся до конца октября.

Об этом рассказали в Министерстве транспорта Подмосковья со ссылкой на «Автодор». Ожидается, что ремонт удастся завершить уже к первой половине октября.

Протяженность участка, на котором ограничена скорость, составляет два километра. Там в шахматном порядке введут реверсивное движение со светофорным регулированием.

Проехать по данному участку можно будет с максимальной скоростью 50 километров в час. Всех водителей просят быть предельно внимательными при езде и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.