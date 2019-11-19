Скорость на дорогах в Подмосковье снизят в 2020 году. Какие участки затронет новое правило

В Московской области на некоторых дорогах регионального значения в 2020 году снизят максимально допустимую скорость. Изменения коснутся тех дорог, на которых был проведен комплекс работ по повышению уровня безопасности дорожного движения. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

За два года в области комплексно обустроили более 120 региональных дорог в 47 муниципалитетах. На участках появились освещение и тротуары, установлены новые металлические ограждения, дорожные знаки и искусственные дорожные неровности, а также оборудованы пешеходные переходы и обновлена разметка.

«После дополнительного обследования дорог совместно с областным ГИБДД будет принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 км/ч на тех участках, где данная мера действительно необходима для повышения безопасности. Новый скоростной режим планируется ввести в первом-втором кварталах 2020 года», — отметил Алексей Гержик.

Особое внимание уделят дорогам, на которых расположены места социального притяжения и социально-значимые объекты, а также тем участкам, где проезжая часть находится непосредственно возле жилых домов. Дополнительное обследование дорог покажет эффективность снижения скоростного режима на 10 км/ч на определенных участках в населенных пунктах Подмосковья.

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Снижение скорости возможно на дорогах «Авдотьино — Кабаново — Стулово» и «М7 „Волга“ — Электроугли» в Богородском округе, «Верея — Медынь» в Наро-Фоминске, «Братовщина — Ельдигино — ММК — Герасимиха — Рахманово» в Пушкино.

А также «Дмитров — Талдом», «Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево», «Звенигород — Колюбакино — Нестерово» (Одинцово, Руза), «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая», «Коломна — Акатьево — Горы — Озеры», «Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха» (г.о. Орехово-Зуево, Шатура), «Лотошино — Суворово — Клин» (г.о. Лотошино, Волоколамский, Клин), «М1 „Беларусь“ — Верея» (г.о. Можайск, Наро-Фоминск), «М5 „Урал“ — Володарского — Каширское шоссе» (г.о. Раменский, Ленинский), «М8 „Холмогоры“ — Ивантеевка — Щелково» (г.о. Ивантеевка, Щёлково), «Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест» (г.о. Черноголовка, Богородский), «Руза — Воронцово — Тетерино» (г.о. Руза, Можайский), «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» (г.о. Сергиево-Посадский), «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка» (г.о. Лотошино, Шаховская, Можайск).

В Московской области комплекс мер по повышению безопасности проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на региональных дорогах построено свыше 240 километров новых тротуаров, также продолжаются работы по установке 700 искусственных дорожных неровностей, порядка 80 тысяч сигнальных столбиков, 290 километров барьерных и 50 километров тросовых ограждений.