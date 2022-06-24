Скорость мобильного интернета МТС в Подмосковье выросла на 40% за 2 года

Мобильный интернет МТС стал почти в два раза быстрее. Компания уже второй год подряд лидирует по скорости в Подмосковье.

За два года мобильный интернет МТС увеличил скорость в Подмосковье на 40%. Столичный регион оторвался от других с разницей в 2,2 раза. Средняя скорость соединения здесь составила 48,3 Мбит/с. Директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков отметил, что показатели области являются одними из лучших в России.

«На сегодняшний момент, мы говорим о московской агломерации. Это территория от ТТК до МКАД и 50 километров вглубь Московской области. Там лучшие характеристики обеспечивает компания МТС, вслед за ней — „Мегафон“ и другие операторы. Показатели Московского региона являются одними из лучших в России и обеспечивают все необходимые возможности, для проведения людьми времени в интернете», — отметил Кусков.

Высоких показателей компания добилась благодаря новым базовым станциям, объединению частот LTE и полной замене оборудования.