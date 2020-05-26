Скорой помощи Красногорска передали защитные костюмы, в которых не будет жарко. Такие отправят во все округа

Врачи и фельдшеры из Красногорска получили гуманитарную помощь: костюмы, респираторы, очки и бахилы. Причем комбинезоны сделаны из материала, в котором не будет жарко. Такие наборы отправят во все подмосковные округа.

Источник фото: телеканал «360»

Внутри наборов, которые привезли волонтеры, находится полный комплект защиты для работы с больными c COVID-19: комбинезоны, респираторы, очки и бахилы. Медики сразу отметили качество материала костюмов. Говорят, жарко в них быть не должно и раздеваться под ними, как сделала коллега из Тулы, точно не придется.

«В некоторых китайских костюмах, что это за производитель, я не знаю, но в них невозможно длительно находиться. Просто история нашумевшая с медсестрой из Тулы — вы, может, видели — это совершенная правда», — уточнил Артем Кметь, врач реанимационной бригады.

Комплекты защиты поступят во все муниципалитеты. Наборы формировали, опираясь на пожелания врачей и фельдшеров. Пусть дефицита защитных средств нет, но любая помощь по-прежнему важна.

«Потребность остается, но такого, что нам не хватает средств защиты, этого нет. Я думаю, что одной „газели“ хватит в разрезе филиала на две-три недели», — отметил Олег Какурин, главный врач Московской областной станции скорой помощи.

Акция помощи «Спасибо врачам» — инициатива регионального отделения партии «Единая Россия». На сегодняшний день там собрали около 12 миллионов рублей на предоставление гуманитарной помощи. Ее направят сотрудникам скорой в каждый округ.

«Сегодня эти средства переданы абсолютно всем подстанциям, которые расположены на территории Московской области. Это знак внимания и благодарность врачам, которые находятся на стадии борьбы с вирусом», — сказал Игорь Брынцалов, секретарь Московского регионального отделения партии «Единая Россия».

Проект будет поддерживать медиков и дальше. Впереди новые поступления защитных средств, вместе с ними в медицинские учреждения доставят питьевую воду и продукты.