Подмосковье 08 августа 2023, 19:51 «Скоро все вопросы с теплом, водой мы снимем». Воробьев — о модернизации теплоснабжения в Солнечногорске Фото: Антон Чернов

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в поселок Поварово в Солнечногорске, чтобы проконтролировать работы по замене сетей. Также он встретился с жителями вместе с министром энергетики региона Александром Самариным и исполняющим обязанности генерального директора «Газпром теплоэнерго Московской области» Игорем Подмогильным.

«В этом году в Солнечногорске, Химках и еще в ряде территорий у нас идет масштабная реконструкция, это связано с тем, что и котельные, и сети значительно устарели. Надеюсь, скоро все вопросы с теплом, водой, канализацией мы снимем», — заявил Воробьев.

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В 2021 году регион заключил соглашение с «Газпром теплоэнерго Московской области» по модернизации объектов и сетей теплоснабжения в Солнечногорске. Благодаря этому улучшится ситуация с отоплением и горячей водой для 200 тысяч местных жителей.

«Всего в систему ЖКХ Солнечногорска будет вложено почти 10 миллиардов рублей — это средства „Газпрома“ и наша областная программа. Приведем в порядок 55 котельных. Что касается Поварово, то здесь мы меняем несколько сразу участков сети», — рассказал Александр Самарин.

По его словам, в микрорайоне Поваровка отремонтировали 1,9 километра теплосетей. Также в этом месте установят блочно-модульную котельную. Она будет обслуживать три микрорайона округа.

В этом году специалисты приступили к проектированию котельной в Поварово. Ее разместят на территории Опытного завода. Возведение начнется в 2024 году. Объект запустят в следующем отопительном сезоне.

Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов

«Фундамент, на который установим БМК в микрорайоне Поваровка, уже готов. Сама котельная будет доставлена к концу августа. Сейчас мы также реконструируем сети в микрорайоне Поваровка, это 3,5 километра», — сообщил Игорь Подмогильный.

Всего за два года построят шесть котельных. Их разместят в Солнечногорске, Алабушеве, Ожогине, Радумле, Пешках, Соколове. Также в Радумле и Ожогине обновят теплосети, в Ложках, Майдарове и Пешках введут ранее построенные четыре блочно-модульные котельные, в Менделееве капитально отремонтируют котельную и теплосети до конца 2024 года.

Также разные работы по улучшению теплоснабжения проведут в Рекинцо, Ожогине, Радумле, Поварове, Толстякове, Кривцове, Чашникове и Стрелине.

«У нас зимой были проблемы не только с отоплением, но и с водоснабжением. Однако все достаточно быстро наладили. Сейчас уже не возникает вопросов ни с горячей, ни с холодной водой. И котельную нам новую поставили», — рассказала жительница деревни Ложки Олеся Чулюкина.

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