Бригады скорой помощи в Подмосковье стали выезжать на вызовы гораздо чаще. Сейчас число поездок составляет до 14 тысяч в сутки. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев в эфире «России 1».

«У нас 14 тысяч вызовов в сутки скорой помощи. Очень большая армия врачей мобилизована — 7,5 тысячи врачей и порядка 15 тысяч среднего медицинского персонала», — рассказал глава Подмосковья.

Вызовы связаны в том числе с коронавирусной инфекцией, которая обрушилась на Россию более «злым» штаммом «дельта». Защитить иммунитет от заразы можно при помощи вакцинации отечественными препаратами. С воскресенья любой житель Подмосковья сможет сделать прививку в том числе в 10 самых популярных парках области. Кроме того, пункты вакцинации развернули в двух областных музеях. Чтобы сделать прививку, нужно иметь при себе только паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Также привиться от коронавируса в Московской области можно в поликлиниках и в мобильных прививочных пунктах в торговых центрах, на предприятиях и в СНТ. Всего по Подмосковью открыты 430 прививочных кабинетов.