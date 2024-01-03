Подмосковье 03 января 2024, 18:00 Скорая помощь в Одинцове продолжила дежурство в новогодние праздники

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Дежурство на подстанции скорой помощи в Одинцове продолжилось, несмотря на новогодние выходные. Более того, праздничные дни стали одними из самых горячих для медиков.

Фото: Никита Сморкалов Фото: Никита Сморкалов Фото: Никита Сморкалов Фото: Никита Сморкалов Фото: Никита Сморкалов

Фельдшер выездной бригады одинцовской подстанции Ольга Сутенова заступила на смену 31 декабря в 08:00 и выполнила 20 выездов. За 10 лет работы в скорой помощи новогоднее дежурство ей выпало впервые.

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«С учетом сезонных заболеваний сейчас вызовов много в любой день. Температуры, травмы, проблемы с сердцем. Все как в обычные дни. Новый год мы встретили в рабочем автомобиле, человеку стало плохо в 23:50, на выезде к пациенту нас застал бой курантов», — рассказала она.

Фото: Никита Сморкалов Фото: Никита Сморкалов Фото: Никита Сморкалов Фото: Никита Сморкалов

Сутенова отметила, что у больного оказалась хроническая обструктивная болезнь легких, его доставили в реанимацию. Праздник отметить в кругу семьи удалось лишь 1 января, но медик не расстраивается, потому что помощь пациентам — ее долг.

На подстанции всегда дежурят специалисты. К выезду готовы машины и 24 укладки с медикаментами и оборудованием.

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