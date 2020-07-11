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    11 июля 2020, 14:52

    Скорая помощь Подмосковья приняла свыше 250 новых специалистов за три месяца

    Алена Макаренко, Ирина Люлина

    Более 250 новых специалистов скорой помощи начали работать в Московской области за последние три месяца. Об этом рассказал главный врач МОССМП Олег Какурин.
    Скорая помощь Подмосковья приняла свыше 250 новых специалистов за три месяца

    За этот период на работу взяли 257 медицинских специалистов. Среди них средний медперсонал и 65 врачей — анестезиологи-реаниматологи, педиатры, узкопрофильные специалисты.

    «Мы постоянно проводим работу по привлечению кадров. Для медицинских специалистов в регионе предусмотрен ряд мер социальной поддержки: стимулирующие выплаты, участие в региональной программе „Социальная ипотека“», — отметил Какурин.

    Московская областная станция скорой медицинской помощи — одна из крупнейших на территории России. В нее входят 53 подстанции и 80 постов. Каждый день к пациентам по всему Подмосковью приезжают более 550 бригад скорой медицинской помощи и около 450 бригад неотложной медицинской помощи.

    Медики, которые борются с коронавирусом в Московской области, получат дополнительные выплаты в течение еще трех месяцев. В регионе на эти цели в июле выделят свыше 425 миллионов рублей.

    Ранее медик из Подмосковья Руслан Царбаев удостоился государственной премии за выдающиеся достижения в области государственной деятельности от президента России. За 10 лет работы на подстанции скорой помощи в Раменском он спас более 280 жизней.