Скорая помощь Подмосковья приняла свыше 250 новых специалистов за три месяца

Более 250 новых специалистов скорой помощи начали работать в Московской области за последние три месяца. Об этом рассказал главный врач МОССМП Олег Какурин.

За этот период на работу взяли 257 медицинских специалистов. Среди них средний медперсонал и 65 врачей — анестезиологи-реаниматологи, педиатры, узкопрофильные специалисты.

«Мы постоянно проводим работу по привлечению кадров. Для медицинских специалистов в регионе предусмотрен ряд мер социальной поддержки: стимулирующие выплаты, участие в региональной программе „Социальная ипотека“», — отметил Какурин.

Московская областная станция скорой медицинской помощи — одна из крупнейших на территории России. В нее входят 53 подстанции и 80 постов. Каждый день к пациентам по всему Подмосковью приезжают более 550 бригад скорой медицинской помощи и около 450 бригад неотложной медицинской помощи.

Медики, которые борются с коронавирусом в Московской области, получат дополнительные выплаты в течение еще трех месяцев. В регионе на эти цели в июле выделят свыше 425 миллионов рублей.

Ранее медик из Подмосковья Руслан Царбаев удостоился государственной премии за выдающиеся достижения в области государственной деятельности от президента России. За 10 лет работы на подстанции скорой помощи в Раменском он спас более 280 жизней.